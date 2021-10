Zelf ‘Squid game’ spelen? Dat kan binnenkort in Hasselt: “Maar niemand hoeft te sterven”

Het succes van de Koreaanse Netflix-hit Squid game is ook de organisatie achter het Leuvense Escape House - dat verschillende escape rooms heeft - niet ontgaan. Zij organiseren op 27 november een speciaal Squid game-event. Honderd deelnemers nemen het tegen elkaar op in een reeks kinderspelletjes, de winnaar gaat met 1.000 euro naar huis.

Strijden op leven en dood. Zo erg als in Squid game zal het er niet aan toe gaan in het Escape House-event. Maar verder zal het spektakel veel weg hebben van de populaire reeks, zo belooft de organisatie. Het wordt een afvalrace met honderd deelnemers die in een aantal kinderspelletjes zullen strijden voor de prijzenpot van 1.000 euro.

Het event zal in totaal vier uur duren en doorgaan in een oude snookerhal op de Kuringersteenweg in Kuringen. Maar verder is Escape House spaarzaam met de details. “Niet lang na de eerste ronde ontvouwen zich onvoorziene gruwelen”, valt te lezen op de website. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn en mogen niet voortijdig stoppen. In tegenstelling tot in de serie is geweld uit den boze, dus niemand hoeft er voor te sterven, klinkt het nog. De Front Man en zijn gemaskerde handlangers zullen alles in goede banen leiden en moeten worden gehoorzaamd.

Wie wil meedoen moet wel in de buidel tasten: deelname kost 100 euro per persoon.