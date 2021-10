Echte kogels en problemen op de set: hoe kon schietincident Alec Baldwin gebeuren? Dit weten we nu

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe acteur Alec Baldwin tijdens de opnames van zijn nieuwe film Rust een crewlid kon doodschieten. De acteur dacht dat hij een rekwisiet in handen kreeg, maar uit een eerste onderzoek blijkt dat er toch kogels in het wapen zaten. Dit weten we al over het dodelijke incident.

Wat is er gebeurd?

Donderdag om 13.50 uur lokale tijd werd de politie opgeroepen naar de Bonanza Creek Ranch, een bekende filmlocatie in het noorden van de Amerikaanse staat New Mexico. Daar waren opnames van de film Rust aan de gang. Dat is een nieuwe westernfilm met acteur Alec Baldwin (63) in de hoofdrol.

Baldwin had van de assistent-regisseur een wapen gekregen en richtte daarmee tijdens het filmen op de camera. Zowel de acteur als de assistent-regisseur dachten dat het om een wapen met losse flodders ging. Maar toen Baldwin een schot loste, raakt hij daarbij de 42-jarige ‘director of photography’ (cameraregisseur) Halyna Hutchins in de buik. Zij werd nog naar het ziekenhuis overgevlogen, maar overleed aan haar verwondingen.

De 63-jarige acteur werd ondervraagd, maar nadien vrijgelaten. “Niemand werd gearresteerd of aangeklaagd”, verklaarde de sheriff nog. “Alles wijst voorlopig op een tragisch ongeluk. De zaak wordt wel nog verder onderzocht en er worden nog getuigenverklaringen afgenomen.”

Wat was er mis met het wapen?

Baldwin dacht dat hij een geweer met losse flodders had gekregen. Zo had Dave Halls, assistent-regisseur, dat hem ook aangeven door “cold gun” te roepen, een term die gebruikt wordt voor wapens die geen echte munitie bevatten. Maar dat bleek niet correct te zijn. Uit rechtbankdocumenten op basis van een eerste politieonderzoek blijkt dat het wapen dat Baldwin afvuurde ook echte kogels bevatte.

Het wapen dat de acteur in handen kreeg was één van de drie die de wapenverantwoordelijke op een karretje had klaargelegd. Dat blijkt uit de gerechtelijke documenten. De assistent-regisseur nam het wapen van het karretje en gaf het aan Baldwin, niet wetende dat er echte kogels in het wapen zaten.

De wapens, alsook het bebloede kostuum dat Baldwin droeg, werden aan de politie overhandigd voor onderzoek.

© rr

Wie zijn de slachtoffers?

De 42-jarige ‘director of photography’ Halyna Hutchins werd geraakt in haar buik en werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis, maar ze kon niet meer gered worden.

Hutchins werd in 1979 geboren in Kiev en werkte in het verleden al mee aan enkele projecten. Maar de film Rust moest haar carrière naar een hoger niveau tillen. Ze werd dan ook aanzien als een van de ‘Rising Stars’ binnen de cinematografie.

Ook de 48-jarige regisseur Joel Souza raakte gewond bij het incident. Hij zou achter Hutchins gestaan hebben en werd door dezelfde kogel geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde enige tijd in kritieke toestand. Daar werd hij behandeld voor een wonde aan de schouder, maar hij mocht het ziekenhuis ondertussen wel al verlaten.

Halyna Hutchins en Joel Souza. — © afp/ss

Hoe kon het incident gebeuren?

Hoe het kon dat Baldwin een wapen met echte kogels afvuurde, is nog niet duidelijk. Maar er wordt momenteel wel gewezen op eerdere problemen op de set. Crewleden waren onder meer boos over de lange uren die ze moesten maken, het lange reizen en achterstallig salaris. Ook had iemand van de cameraploeg een klacht ingediend omdat de veiligheidsprotocollen niet strikt werden nageleefd.

Zo zou Baldwin’s stuntdubbel afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem verteld was dat het ‘koud’ was. “Hierop had een onderzoek moeten komen naar wat er was gebeurd”, zegt een lid van de filmploeg. “Er waren geen veiligheidsbijeenkomsten. Er was geen garantie dat het niet meer zou gebeuren. Het enige wat ze wilden was haasten, haasten, haasten.”

Donderdagochtend besloten daarom een zestal medewerkers op te stappen. Nog datzelfde uur daagden hun vervangers al op, en geen van hen bleek lid van de vakbond. Daarop kregen de zes meteen het bevel van iemand uit de productiecel om de set te verlaten.

© VIA REUTERS

Hoe reageerde Alec Baldwin op het incident?

Op beelden die gemaakt werden op de filmlocatie is duidelijk te zien dat Baldwin aangedaan is door het incident. Hij reageerde later op Twitter:“Er zijn geen woorden om mijn shock en droefenis uit te drukken voor het tragische ongeval dat het leven van Halyna Hutchins eiste”, aldus Baldwin. “Ze was een echtgenote, een moeder en een erg geliefde collega.”

“Ik werk ten volle mee met het politieonderzoek naar hoe zo’n tragedie kon plaatsvinden, en ben in contact met haar echtgenoot om mijn steun aan hem en zijn familie uit te drukken”, aldus Baldwin. “Mijn hart is gebroken voor haar man, haar zoon, en iedereen die haar kende en liefhad.”

Ook de dochter van de acteur heeft ondertussen gereageerd. Zij is vooral kwaad op journalisten die haar contacteerden voor een interview. “Aan dat handjevol journalisten dat mij heeft benaderd: jullie zijn verachtelijk en gevoelloos”, schrijft de 25-jarige dochter van Baldwin op haar Instagram Stories. Ze plaatst daarbij een bericht dat ze van een journalist ontving waarin wordt gevraagd om een interview. “Iedereen die mijn nummer heeft weggegeven: verwijder het alsjeblieft en neem nooit meer contact met me op.”

Acteur Alec Baldwin na het incident. — © Jim Weber/The New Mexican/BSR AGENCY

Wat is de reactie van de familie van Hutchins?

“De familie is in rouw, maar op hetzelfde moment willen ze antwoorden. Als iemand een fout heeft gemaakt, dan zullen ze moeten boeten”, vertelde een vriend van de familie aan de Britse krant The Sun. “Ze begrijpen gewoon niet hoe zoiets verschrikkelijk kan gebeuren wanneer er normaal veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. Ze doen ook verwoede pogingen om documenten te bemachtigen om naar de Verenigde Staten te kunnen komen. Maar haar moeder heeft niet de juiste papieren.”