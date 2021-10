UAntwerpen maakt mondmasker vanaf maandag volledig verplicht

“Het mondmasker is bij de UAntwerpen nooit weggeweest: je moest het dragen, tenzij je neerzat en anderhalve meter afstand van anderen kon bewaren. Die uitzondering vervalt nu, al beseffen we dat niet alle studenten het leuk zullen vinden”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Maar als we met deze vrij eenvoudige maatregel het contactonderwijs kunnen redden, dan is het een kleine moeite.”

Ook de UGent besliste eerder al om de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren.