Zakenvrouw achter Fisherman’s Friend laat fortuin na aan Brits kustplaatsje

De snoepjes werden orgineel uitgevonden door apotheker James Lofthouse in 1865 voor vissers die door de weeromstandigheden last hadden van respiratoire aandoeningen. Maar de snoepjes werden pas echt bekend nadat Doreen Lofthouse het roer van het bedrijf overnam. Zij trouwde met Tony Lofthouse, een kleinzoon van de apotheker.

Die Doreen Lofthouse maakte van Fisherman’s Friend een wereldwijd merk waarvan nu jaarlijks vijf miljard snoepjes in 100 landen verkocht worden. De zakenvrouw overleed in maart 2021 op 91-jarige leeftijd. En het is nu haar testament dat voor heel wat aandacht zorgt.

Lofthouse besloot om 325.000 pond (384.000 euro) na te laten aan haar tuinmannen, huishoudsters en secretarissen. Haar juwelen zijn voor haar enige schoondochter. En de rest van haar fortuin gaat naar de Lofthouse Foundation. Die organisatie werd in 1994 opgericht om het plaatsje Fleetwood, waar de fabriek van Fisherman’s Friend gevestigd is, te doen heropleven. Het gaat nu om een bedrag van 41,4 miljoen pond (bijna 49 miljoen euro). Omdat ze ook voor haar dood al miljoenen schonk aan het plaatsje kreeg ze de bijnaam ‘Moeder van Fleetwood’.

Het stadsbestuur laat via BBC weten dat ze enorm dankbaar zijn voor de schenking. Lofthouse wordt “een ongelooflijke vrouw” genoemd en de gemeenteraad is “overweldigd was door haar vrijgevigheid”.

“Het is een ongelooflijk bedrag,” klonk het. “We hopen dat de stichting met ons samenwerkt om projecten te identificeren die de stad de komende jaren ten goede zullen komen. We moeten Fleetwood op de kaart houden. Ik hoop dat dit meer bezoekers naar ons stadje brengt.”

Sinds de dood van Lofthouse vragen inwoners om een gedenkteken op te richten voor de ‘moeder van Fleetwood’.

(sgg)