Etna barst nog maar eens uit

Op foto’s was te zien hoe lava uit de krater aan de zuidoostelijke kant van de vulkaan stroomt. Grote schade is er voorlopig niet, er is wel sprake van neerdwarrelende as, wat de landbouwers in de onmiddellijke omgeving niet graag zien omdat hun akkers vervuild geraken. Ook de luchthaven in de stad Catania, aan de voet van de Etna, moest in het verleden al sluiten omdat de start- en de landingsbaan onder de as zaten.

De meer dan 3.350 meter hoge vulkaan is dit jaar al bijzonder actief geweest. Sinds medio februari spuwt de Etna regelmatig en soms op spectaculaire manier lava en as uit.