Goed nieuws uit Madrid: Eden Hazard is speelklaar voor eerste Clasico

Real Madrid-recordaankoop Eden Hazard is fit en speelklaar voor de Clasico van zondag op het veld van FC Barcelona, op de tiende speeldag in La Liga, zo bevestigde Real-coach Carlo Ancelotti zaterdag tijdens het persmoment.

Hazard viel geblesseerd uit tijdens de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk met de Rode Duivels en miste daardoor ook de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen Shaktar Donetsk (0-5 winst, red.). De voorbije dagen kon Hazard weer trainen met de groep. “Hij heeft goede dagen op training achter de rug. Hij zal bij de groep zijn”, bevestigde Real Madrid-coach Carlo Ancelotti zijn aanwezigheid in de selectie voor de Clasico tegen FC Barcelona. “Maar het is moeilijk voor hem om te starten, aangezien hij uit blessure komt. Het belangrijkste is dat hij opnieuw beschikbaar is.”