Alec Baldwin woont privé-herdenking Halyna Hutchins bij: “Hij heeft ons veel steun geboden”

De 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins stierf vrijdag na een ongeval met een vuurwapen op de set van de westernfilm ‘Rust’. Acteur Alec Baldwin moest een scene opnemen waarbij hij een wapen afvuurde, maar er ging iets mis. Het wapen dat gebruikt werd, bleek een echte kogel te bevatten. Halyna Hutchins werd dodelijk geraakt, regisseur Joel Souza raakte gewond aan de schouder.

Baldwin is naar verluidt erg aangeslagen door wat er gebeurde. Hij drukte op Twitter zijn medeleven uit voor de familie van Halyna Hutchins. “Er zijn geen woorden om mijn shock en droefenis uit te drukken voor het tragische ongeval dat het leven van Halyna Hutchins eiste”, schreef hij Baldwin. “Ze was een echtgenote, een moeder en een erg geliefde collega.”

Volgens de site showbiz411 woonde Baldwin vrijdagnacht een privé herdenking voor Halyna Hutchins bijgewoond. Zaterdagavond lokale tijd (2 uur zondagochtend Belgische tijd) wordt een publieke herdenking gehouden in het stadion van Alburquerque.

“Ik heb met Baldwin gesproken”

Ondertussen heeft ook Matthew Hutchins, de echtgenoot van Halyna, kort gereageerd. Aan Daily Mail zei Matthew Hutchins dat hij met Baldwin gesproken heeft. “Hij heeft ons veel steun geboden.”

Op Twitter deelt Matthew Hutchins een eerbetoon aan zijn vrouw. “Halyna heeft ons allemaal geïnspireerd met haar passie en visie. Wat ze nalaat, is te belangrijk om in woorden te kunnen vatten. Dank aan iedereen om beelden en verhalen over haar leven te delen.”