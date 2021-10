550 kinderen van lagere scholen in Wommelgem vandaag getest: “Drastische maatregel om scholen open te kunnen houden”

Alle 550 leerlingen uit vier lagere scholen in Wommelgem worden zaterdagmiddag in vrijetijdscentrum Brieleke verwacht om te worden getest op corona. Het is de eerste keer dat zo een grootschalige testing gebeurt bij jonge kinderen. Maar de jongste dagen bleek er een opstoot van besmettingen bij leerlingen tussen 6 en 12 jaar. Volgens de burgemeester is de opkomst groot.

Burgemeester Frank Gys (N-VA) vindt niet dat ze daarmee een beetje paniekvoetbal spelen. Integendeel, zegt hij, het is misschien een drastische maatregel maar we hopen zo de scholen en de buitenschoolse opvang open houden.

In vier verschillende scholen zijn er volgens burgemeester Gys besmettingen vastgesteld, de meeste in basisschool De Boomgaard. Daar zijn 25 leerlingen besmet met Covid-19. Gezien dat grote aantal en om verdere besmettingen te stoppen is beslist om de school tot de herfstvakantie gesloten te houden.

De andere scholen blijven voorlopig gewoon open.

“Ongeveer 92 procent van de volwassenen in Wommelgem is gevaccineerd, dat is veel. Toch zitten we met een grote en voorlopig onverklaarbare opstoot van besmettingen. Vooral bij 6 tot 12-jarigen. Daarom heeft de gemeentelijke crisiscel in overleg met onder andere het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, het CLB, de directies en Antwerpse gouverneur Cathy Berx beslist om alle 550 leerlingen te laten testen”, zegt burgemeester Gys.

Grote opkomst

“We willen vooral zien of er kinderen zijn die misschien geen symptomen vertonen maar die toch besmet zijn en dus andere zouden kunnen besmetten. Door hen thuis te houden, kunnen we verdere besmettingen vermijden.”

Alle ouders kregen een uitnodiging om zich zaterdagmiddag met hun kinderen aan te bieden in het vrijetijdscentrum. Want het is geen verplichting.

“Kinderen kunnen per school, per klas en binnen een tijdslot naar het testcentrum komen. En de opkomst is tot nu toe groot”, zegt de burgemeester van Wommelgem zaterdagmiddag.

Zondagavond rond 17 uur komt de crisiscel opnieuw samen om de resultaten te bekijken en te zien of er bijkomende maatregelen moeten genomen worden.

Vanaf maandag worden alleszins mondmaskers weer verplicht in de omgeving van scholen en kinderopvang. “Maar we roepen iedereen op om het mondmasker ook op andere plaatsen zo veel mogelijk te dragen. “Want niet alleen binnen de lagere scholen, ook in de leeftijdscategorie 18-plus zijn er weer veel positieve gevallen, ondanks de hoge vaccinatiegraad.

Intussen kregen ook sportclubs en andere verenigingen al extra maatregelen opgelegd om een nieuwe opstoot te stoppen. Buitenactiviteiten van sport- en jeugdverenigingen gaan gewoon door. Maar de kleedkamers mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden.

