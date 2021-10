Vliegtuigcrash gesimuleerd op Brussels Airport

Op de luchthaven Brussels Airport is zaterdag een grootscheepse rampoefening gehouden. Een dergelijke rampoefening wordt om de twee jaar gehouden en ditmaal werd een vliegtuigcrash gesimuleerd. “De rampoefening, die ruim 6 uur heeft geduurd, is uitstekend verlopen en heeft geen invloed gehad op de operationele activiteiten van de luchthaven”, meldt Brussels Airport Company.

De tweejaarlijkse rampoefening maakt deel uit van het provinciaal nood- en interventieplan en beantwoordt aan de veiligheidseisen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA), waaraan elke internationale Europese luchthaven moet voldoen. Zo’n 300 mensen van Brussels Airport, de brandweer, de medische hulpdiensten, de Federale Politie, Defensie, de betrokken lokale autoriteiten, en de federale dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant namen aan de oefening deel.

Bij de oefening werd ditmaal een crash gesimuleerd van een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij KetAir, als gevolg van een storing in het landingsgestel, gesimuleerd. Bij deze fictieve crash waren bovendien een aantal ‘slachtoffers’ te betreuren.

© BELGA

“Om dit scenario zo realistisch mogelijk uit te voeren, werden de meeste acties live gesimuleerd, met gebruik van een trainingsvliegtuig en rekening houdend met de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen”, zegt Brussels Airport Company. “De oefening is uitstekend verlopen en heeft geen invloed gehad op de operationele activiteiten van de luchthaven. De oefening is afgesloten met een debriefing van alle deelnemende partijen, om alle betrokkenen de gelegenheid te bieden om hun werkmethoden te evalueren en te kunnen brainstormen over mogelijke aanpassingen.”

De laatste gelijkaardige rampoefening vond op 18 mei 2019 gehouden. De oefening die zaterdag plaatsvond, stond oorspronkelijk gepland in april, maar werd vanwege de gezondheidsmaatregelen verplaatst naar het najaar.