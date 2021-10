Vrouw pocht met verlovingsring, maar krijgt niet de reacties die ze verwacht had

“Ik heb ja gezegd”, schreef een vrouw op sociale media bij een foto van haar schitterende verlovingsring. Snel kwamen er tientallen reacties, maar niet die ze had verwacht.

De vrouw postte een foto van haar hand met haar splinternieuwe verlovingsring in wit goud en bezet met briljantjes.

Toch was het niet de schoonheid van het juweel dat volgers was opgevallen, wel het feit dat de ring veel te klein was.

Haar vinger was helemaal afgekneld, gezwollen en blauw. Maar dat weerhield er haar aanstaande toch niet van om hem om haar vinger te schuiven. Of beter te wringen.

Nadien liet ze weten dat ze een nieuw, aangepast, exemplaar krijgt.