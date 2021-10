“Vier slachtoffers van dodelijk ongeval Gent hebben allicht Slovaakse nationaliteit”

De drie mannen en één vrouw die vrijdagnacht overleden zijn nadat hun wagen in Gent in de Leie belandde, hebben allicht alle vier de Slovaakse nationaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Gentse politie.

De Peugeot van de vier belandde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.30 uur in het water aan de Huidevetterskaai. De auto met Franse nummerplaat reed door een afsluiting, en belandde in de Leie.

“We hebben nu een idee wie de vier inzittenden vermoedelijk zijn”, zegt de woordvoerder van de Gentse politie.

Niet de nummerplaat van de auto heeft de politie op het spoor van hun identiteit gezet. “Wel doorgedreven politioneel onderzoek”, zegt de politie. “Politionele info van een recente gebeurtenis, leidde ons naar een 33-jarige Slovaakse man, die ingeschreven is in Gent.” Hij zou één van de inzittenden zijn.

De vrouw in de auto is allicht zijn 35-jarige vriendin. Ook zij is van Slovaakse afkomst, maar is niet ingeschreven in België.

Identiteitspapieren

Bij de autopsie bleek dat de twee andere mannen in de wagen, toch identiteitspapieren op zak hadden. Het gaat om twee mannen van 23 en 26 jaar oud. Ook zij zijn van Slovaakse afkomst.

De Gentse politie heeft nu contact gezocht met de Slovaakse autoriteiten, om de vier formeel te kunnen identificeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door familie, aan de hand van lichamelijke kenmerken, littekens of tatoeages.

Akelig stil

De Peugeot van het viertal reed vrijdagnacht over de Huidevetterskaai, een smalle eenrichtingsstraat met kasseien. Wellicht reden ze aan een onaangepaste snelheid. De snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur. In een flauwe bocht moet de chauffeur de controle over het stuur verloren zijn. De auto ging door de metalen balustrade.

“Ik hoorde een auto optrekken, dan een luide knal, en dan niks meer”, zegt Kevin Bracke, die als één van de eersten ter plaatse was. “Ik ben meteen gaan kijken en ik zag twee achterlichten net onder het wateroppervlak. Het was verder muisstil, akelig stil. Je wist meteen dat het slecht was. De politie was hier heel snel en probeerde via een bootje tot bij het voertuig te raken, maar dat lukte niet meteen om er iemand uit te halen. Eén iemand hebben ze lang gereanimeerd op de kaai, en dan hebben ze de auto eruit gehaald.”

Het Gentse parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Waarom ze door Gent reden met een wagen met een Franse nummerplaat, wordt nog onderzocht.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Gent mensen overlijden nadat ze met hun auto in het water belanden. In juni vorig jaar stierf een man van 24 jaar en een vrouw van 18 nadat ze aan de Sint-Jorisbrug het water in reden. De bestuurder zou toen de controle over het stuur verloren zijn en tegen de afsluiting gebotst zijn, waarna het voertuig in het water terechtkwam.

LEES OOK. “Drie mannen en één vrouw om het leven gekomen nadat auto in water belandde in Gent”