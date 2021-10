Uitvaartondernemers hebben veel minder werk dan een jaar geleden: “Iemand die aan covid gestorven is, kunnen we geen tweede keer begraven.” — © Herman Wouters

Hoewel voor uitvaarten sinds 1 oktober geen coronabeperkingen meer gelden, merken begrafenisondernemers dat veel families blijven kiezen voor een afscheid in intieme sfeer. Of een ontdubbeld afscheid, eerst in intieme kring en daarna een klassieke plechtigheid voor minder naaste familie en kennissen.