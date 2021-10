Politie maakt jacht op beruchtste en wreedste mensensmokkelaar ter wereld: “Hij liet zelfs brandende plastiek op hun huid druppelen”

Als vluchtelingen in gammele bootjes in Europa belanden, zijn ze vaak in eigen land al afgeranseld, bedreigd of verkracht. De wreedste en meest gewetenloze mensensmokkelaars die nu wereldwijd opgespoord wordt, is deze Kidane Zekarias Habtemariam (37). Hij smokkelde migranten uit Eritrea en Libië naar Europa. Maar niet voor de meesten eerst gruwelijk werden mishandeld en misbruikt.

Sinds vorige week staat hij in Nederland op de Nationale Opsporingslijst omdat er sterkte aanwijzingen zijn dat hij ook migranten naar hier stuurde en hen nadien bleef afpersen.

Kidane stond en staat mogelijk nog altijd aan het hoofd van het grootste vluhtelingenkamp in Libië waar duizenden migranten verblijven. In erbarmelijke omstandigheden. In ruil voor geld, veel geld, belooft hij hen een veilige overtocht en een beter leven in Europa. Maar eigenlijk is het hem maar om één ding te doen: geldgewin. En daar heeft hij alles voor over.

De meesten vluchtelingen zijn straatarm en kunnen de reis niet betalen. Het is te zeggen, in het begin belooft hij dat hij hen wil meenemen voor een klein bedrag. De rest kunnen ze later betalen. Maar dat bedrag wordt met de dag hoger. Zodat radeloze migranten elkaar beginnen te bestelen en illegale handeltje opzetten om het nodige geld toch maar bij elkaar te krijgen. Meestal een paar duizend euro per man.

Groepsverkrachtingen

Als ze niet genoeg geld bij elkaar krijgen, wachten hen zware afranselingen, worden ze ontvoerd en verkocht en worden jonge vrouwen op gruwelijke wijzen verkracht. Vaak groepsverkrachtingen waarbij hun eigen man of vriend wordt verplicht om toe te kijken.

© REUTERS

Veel slachtoffers overleven de reis naar Europa uiteindelijk niet. Degenen die wel aankomen, perst Kidane of handlangers van zijn criminele organisatie af door ze geld te laten betalen voor een volgend familielid dat onderweg is naar Europa. “Dat gaat er vreselijk aan toe. Ze laten familieleden vanuit het kamp in Libië naar migranten die in Nederland worden opgevangen telefoneren om geld te vragen. Tijdens dat telefoongesprek, worden ze gemarteld, om druk te zetten”, zegt Joanna Helmonds van de Koninklijke Marechaussee dat een onderzoek voert naar de migratiecriminaliteit en het netwerk rond Kidane.

“Slachtoffers liepen ook brandwonden op omdat de mensensmokkelaars plastiek in brand staken en dat dan lieten druppelen op de huid van de vluchtelingen”, zegt Helmonds.

“Ik zat in Libië in één van zijn kampen. Dat was afschuwelijk”, getuigde een slachtoffer op BBC. “Je wordt geslagen totdat je voor je reis hebt betaald. Dat deden ze met een kabel. Er heerste ook hongersnood in de kampen en veel mensen zijn ziek en sterven nog voor ze aan de overtocht kunnen beginnen.”

Geslagen met stokken en kabels

In het Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht getuigde een slachtoffer over hoe hij als veertienjarige zag hoe Hebtemariam te keer ging tegen leeftijdsgenoten van hem en tegen vrouwen. “Je werd eerst met water natgespoten. Nadien sloegen ze met stokken of kabels, tot de vellen op je armen of rug loskwamen. Vreselijk.”

Soms, wanneer iemand iets mis deed, liet Kidane gans de groep straffen. Vaak door hen dagenlang geen eten of drinken te geven. Terwijl de meesten al uitgeput waren.

“Een leven betekent niets voor hem. Zeker niet dat van iemand die op de vlucht is. Hij is een losgeslagen monster dat veel doden op zijn geweten heeft en niets of niemand ontziet”, getuigt Esube Mesele.

Kidane woonde naast het kamp. Soms kwam hij speciaal naar het kamp om mensen te slaan en te vernederen. Hij kickte daar duidelijk op.

Waar de man nu verblijft, is onduidelijk. Maar onze noorderburen sluiten niet uit dat er hier mensen zijn die meer weten over zijn verblijfplaats. Ze zijn alleszins actief naar hem op zoek en willen hem In Nederland voor de rechter brengen voor mensensmokkel maar ook voor ontvoering, foltering, verkrachting en afpersing.