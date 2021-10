Eerst dachten ze dat Cleo (4) zelf op stap was, maar één akelig detail wees op ontvoering: ‘Australische Maddie’ nu al meer dan een week vermist

Meer dan honderd speurders zoeken al meer dan een week tevergeefs naar de Australische Cleo Smith (4). Het meisje verdween ’s nachts uit de tent waarin ze met haar familie sliep tijdens een kampeeruitje. In een gebied zo groot als Europa hangen er affiches en zijn er camerabeelden onderzocht, elk uur klinkt er een spot over haar verdwijning op de radio, en er is een beloning van 645.000 euro voor de gouden tip. Maar van Cleo, haar roze pyjama en haar rode slaapzak blijft elk spoor bijster.