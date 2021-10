Twee dagen na autokeuring schiet voertuig plots in brand

In de Nettingstraat in Moorslede vatte een wagen zonder duidelijke oorzaak plots vuur. Enkele seconden later volgden vier ontploffingen. Het voertuig brandde bijna volledig uit, gelukkig kwam de bestuurder met de schrik vrij. “Twee dagen geleden werd mijn auto nog gekeurd.”

Op zaterdagavond 23 oktober wachtte W.V. uit Moorslede in de Nettingstraat op een vriend. Hij stond er al een tijdje toen er rond 19.30 uur ineens een melding op het dashboard verscheen. “Er stond dat het min 50 graden Celsius zou zijn in mijn auto, ik begreep er niets van.” W.V. besloot om een kijkje te gaan nemen. Toen hij de motorkap opende, sprongen er direct enkele vlammen naar zijn gezicht. “Ik schrok en viel achterover. Uit paniek begon ik weg te lopen.” Gelukkig, want niet veel later ontplofte het voertuig. “Ik hoorde vier luide knallen, goed dat ik er niet meer naast stond.”

Oorzaak ongekend, voertuig was net gekeurd

W.V. versiert auto’s in bijberoep, door middel van carwrappen brengt hij reclame of kleuren aan op voertuigen. “Ik heb deze wagen ook in een geel jasje gestoken, helaas heeft het niet lang geduurd.” De jongeman uit Moorslede weet niet wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn. “Twee dagen geleden ben ik naar de autokeuring geweest, alles bleek in orde te zijn. Maar er moet toch iets aan de hand geweest zijn, mijn wagen is uit het niets in brand gevlogen.”

De voorkant van de wagen brandde volledig uit — © lvw

“Toen we op de plaats kwamen, stond de auto volledig in brand. We konden snel blussen en de brand te neutraliseren”, zegt Danny Canniere, adjudant bij Brandweer Moorslede. “Aangezien de wagen net werd goedgekeurd, kan een kortsluiting tot de brand geleid hebben. Al goed dat de auto buiten stond. Als de brand in een garage of naast een woning was ontstaan, had dit veel erger kunnen aflopen. Gelukkig liep de bestuurder weg en is hij ongedeerd, er is enkel materiële schade.” De voorkant van de wagen werd volledig verwoest, rond 21 uur werd hij weggetakeld.