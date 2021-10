Barack Obama: “Amerika en de wereld staan op kantelpunt”

Volgens Obama staan Amerika en de wereld op een kantelpunt tussen twee visies. Aan de ene kant is er “een gemene politiek van verdeeldheid, conflict en cynisme”, zei hij. “Maar het goede nieuws is dat er nog een weg is, waarbij we samen grote problemen oplossen en onze samenleving heropbouwen om steeds meer mensen een beter leven te geven.”

Het is volgens de voormalige president een keuze die bepalend is “niet alleen voor de volgende jaren, maar voor de volgende decennia of misschien wel langer”.

Obama en andere prominente Democraten voeren in Virginia stevig campagne voor de Democratische kandidaat-gouverneur Terry McAuliffe (64). Die neemt het op tegen de Republikein Glenn Youngkin (54), die wordt gesteund door Donald Trump.

De gouverneursverkiezing vinden op 2 november plaats en geldt als test voor de Congresverkiezingen van goed een jaar later. Youngkin en McAuliffe liggen volgens de peilingen nek-aan-nek. Vorig jaar haalde president Joe Biden de staat Virginia nog met duidelijke voorsprong binnen tegen Donald Trump.