Bewoonster (92) sterft aan verwondingen na hevige woningbrand in Ruddervoorde

Na een hevige brand in een woning in de Sasputstraat in Ruddervoorde - vlakbij de grens met Zwevezele - is een bejaarde bewoonster zondagmorgen overleden. De 92-jarige vrouw werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze bezweek. De woning zelf brandde zowat volledig uit.

Het vuur ontstond zondagmorgen rond 7.30 uur in een woning in de Sasputstraat in Ruddervoorde. Hoe dat ontstond is momenteel niet duidelijk. De 92-jarige bewoonster was thuis en kon nog op haar alarmknop duwen. Daardoor werd de familie verwittigd. Zij kwamen ter plaatse en troffen de vrouw zeer zwaar verbrand aan. Ze hielpen haar uit de woning en verwittigden de hulpdiensten.

Die snelden massaal ter plaatse. Het was meteen duidelijk dat ze voor een zware taak stonden, want al snel was een zwarte rookpluim van ver te zien. De vlammen sloegen dan uit de woning toen de brandweer arriveerde.

De toegesnelde MUG-arts en ambulanciers ontfermden zich over de zwaar verbrande vrouw. Zij werd blootgesteld zijn aan de vlammen en werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ze overleden, zo wordt aan onze redactie bevestigd.

De brandweer had het niet gemakkelijk om de vlammen te doven. Het dak van het huis brandde volledig weg en ook beneden hadden de vlammen vrij spel. Om de brandweer hun werk te laten doen werd de straat afgesloten voor het verkeer. Heel wat buurtbewoners kwamen wel kijken wat er zich precies afspeelde.