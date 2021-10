Wat begon als grap werd een ergernis en nu een beweging: “Het loopt de spuigaten uit”

“Wij zijn zeker niet tegen nieuwe vormen van micromobiliteit, maar die mogen de veiligheid van andere weggebruikers niet in de weg staan. Niet figuurlijk, en zeker ook niet letterlijk.” Jimi Claeys (28) en zijn vrienden begonnen een tijd geleden voor de grap hinderlijk achtergelaten deelsteps te fotograferen en te delen in een privéchat op Messenger.

“Na een tijdje groeide dat uit tot een ergernis”, zegt hij. “We moesten er zelf om lachen. ‘Komaan, zo oud zijn we toch niet dat we over zulke dingen beginnen te zagen?’ Maar het is echt irritant. En veel mensen denken er hetzelfde over.”

Eerder deze week bedachten de vrienden het ‘Collectief Tegen Deelsteps’, dat zich in eerste instantie kenbaar maakt aan de wereld via de foto’s die ze nu posten op een Instagram-pagina. “Het is een goede plek om onze ergernis te ventileren. We roepen iedereen op om foto’s in te zenden.”

“Maar daarnaast willen we de gebruikers van deelsteps ook sensibiliseren. En wanneer we genoeg medestanders krijgen, willen we graag rond de tafel zitten met alle betrokkenen: ik denk aan de operatoren, de gebruikers, schepenen van mobiliteit, experts en zelfs spoedartsen.”

Claeys, die parlementair medewerker is van het Waaslandse N-VA-kamerlid Peter Buysrogge, woont in Edegem. Daar zijn alleen privésteps en is er geen overlast. “Maar in Antwerpen en Brussel loopt het dikwijls de spuigaten uit”, zegt hij.

“Wanneer ik in Brussel van het station naar het parlement stap, passeer ik tientallen schots en scheef achtergelaten steps. Je ziet ze zelfs in fonteinen liggen, of op metro- en treinsporen. Dat is zeer storend en belemmerend. We moeten toch eens nadenken of we op deze manier willen blijven verder doen. Wij denken dat er veiligere en betere manieren bestaan om met die steps om te gaan.”

De Edegemnaar verwijst naar grootsteden als Amsterdam, waar deelsteps niet toegelaten zijn vanwege de ‘verrommeling’ van de openbare ruimte, en Kopenhagen, waar het gebruik van de steps sinds 1 januari drastisch is teruggedraaid door het stadsbestuur.

“En nochtans zijn dat ook twee steden die fel inzetten op duurzame mobiliteit”, zegt Claeys, die benadrukt dat het Collectief volledig los staat van zijn politiek engagement. “Het is zeker geen officieel partijstandpunt van de N-VA of zo”, lacht hij. “Want mijn baas, die ook schepen is in Sint-Niklaas, is zelf een voorstander van deelsteps. Dat leidde al tot leuke discussies op het werk.”

