Fans Crystal Palace hekelen nieuwe eigenaar Newcastle (en daar wil de politie het fijne van weten)

Op het bewuste spandoek wordt verwezen naar PIF, het ‘Publieke Investeringsfonds’ dat beheerd wordt door de autoriteiten van Saudi-Arabië. Zij werden eerder deze maand eigenaar van het noodlijdende Newcastle.

En dat is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Het Saudische regime staat bekend als ultra-conversatief met weinig ruimte voor mensenrechten in het algemeen en vrouwenrechten in het bijzonder. Dat het bestuur van de Premier League de overname heeft goedgekeurd, in een periode waarin het actief promotie voert voor het vrouwenvoetbal en de rechten van de LGBT-gemeenschap, is voor velen niet te begrijpen. Op de banner staat Richard Masters, CEO van de Premier League, met een zak vol geld. Verder op de banner staat een sjeik die op het punt staat een ekster - de bijnaam van Newcastle is Magpies, engels voor ekster - te onthoofden. Verder staan zes criteria opgesomd die nodig zijn om een club uit de Premier League te mogen overnemen: terrorisme, onthoofding, schenden van mensenrechten, moord, censuur en vervolging. Elk criteria is afgevinkt.

Klacht

In een verklaring van de Holmesdale Fanatics Supporters, een belangrijke supportersgroep van Palace, wordt benadrukt dat de Premier League ‘geld boven de moraal’ heeft verkozen en dat ‘het zaken heeft gedaan met een van de bloedigste en meest onderdrukkende regimes in de wereld. Deze deal goedkeuren terwijl tegelijkertijd vrouwenvoetbal wordt gepromoot en het voetbal voorop wil gaan in de strijd voor een inclusieve maatschappij, is de hypocrisie ten top.’

Niet iedereen kon lachen met de uitval van de fans. De politie startte alvast een onderzoek, al is niet duidelijk van wie de klacht is gekomen. “Op zaterdag 23 oktober is de politie gewezen op een kwetsende banner vertoond door de fans van Crystal Palace”, meldde de Londense politie. “Er wordt informatie verzameld en er zijn onderzoeksdaden gesteld. Elke beschuldiging van racistische uiting worden zeer ernstig genomen.”

Er kwam ook protest van Proud and Palace, de officiële supportersvereniging van de club voor homo’s, lesbiennes, transgenders en bisexuelen. Zij postten op hun twitteraccount een video van Suhail al-Jameel. Hij zit al drie jaar in een Saudische gevangenis omdat hij homoseksueel is.

“Hij is een 23-jarige man die al minstens 800 zweepslagen heeft gekregen als straf voor zijn geaardheid. Wij vinden dat zulke eigenaren daarom geen plaats hebben in de Premier League en zullen dit onder de aandacht blijven brengen.”