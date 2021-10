Hoe kon schietincident Alec Baldwin gebeuren? Vingers wijzen naar onervaren 24-jarige, maar er liep wel meer mis

Er is nog veel onduidelijkheid over het dodelijke schietincident dat zich heeft afgespeeld op de set van de westernfilm Rust in de Amerikaanse staat New Mexico. Wat wel zeker is, is dat acteur Alec Baldwin (63) op de set de trekker van een wapen overhaalde en dat hij met dat schot de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins gedood heeft. Baldwin zou niet geweten hebben dat het geweer echte kogels bevatte.

Over het wapen in kwestie bestaat heel wat discussie. Zo zouden er voordien al problemen geweest zijn met het wapen. Baldwin’s stuntdubbel zou afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem verteld was dat het ‘koud’ was, jargon voor een wapen zonder munitie. “Hierop had een onderzoek moeten komen naar wat er was gebeurd”, zegt een lid van de filmploeg. “Er waren geen veiligheidsbijeenkomsten. Er was geen garantie dat het niet meer zou gebeuren. Het enige wat ze wilden was haasten, haasten, haasten.” Er wordt dan ook verwezen naar het lage budget van de film en de ontevredenheid van verschillende crewleden. De ochtend van het dodelijke incident stapten verschillende crewleden op uit protest tegen de arbeidsomstandigheden en omdat bepaalde veiligheidsvoorschriften niet duidelijk gevolgd werden.

Daarnaast claimt de Amerikaanse tabloid TMZ nu dat het bewuste wapen niet alleen tijdens het filmen werd gebruikt, maar dat er na de uren door de crewleden ook mee geschoten werd. Dat eerder recreatief en niet op de set zelf. Maar er zouden wel echte kogels gebruikt zijn. TMZ ziet daar een mogelijke verklaring in voor waarom er op het moment van het incident niet enkel losse flodders in het wapen zaten.

Zij citeren ook een bron die opmerkt dat de losse flodders en echte kogels op dezelfde plaats werden gestockeerd. Opnieuw een mogelijke verklaring voor het geladen wapen van Baldwin, schrijven zij.

11-jarige actrice

Maar ook de wapenverantwoordelijke zelf komt meer en meer in het vizier. De 24-jarige Hannah Gutierrez-Reed stond tijdens Rust pas voor de tweede keer als wapensmid op een filmset. Eerder dit jaar was ze verantwoordelijk voor de wapens op de set van een andere Western, The old way, met Nicolas Cage. Vorige maand vertelde ze nog in een podcast dat ze die eerste job bijna aan haar had laten voorbijgaan. “Ik had die job bijna geweigerd omdat ik niet zeker was of ik er wel klaar voor was. Maar tijdens het filmen, liep het wel los.”

LEES OOK. Vrouw die verantwoordelijk was voor wapen van Alec Baldwin twijfelde eerder dit jaar nog “of ze wel klaar was” voor een job als wapenmeester (+)

Al waren er tijdens die opnames naar verluidt ook al problemen. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite The Daily Beast. Gutierrez-Reed zou nogal nonchalant geweest zijn met de wapens en ze niet altijd op een veilige manier geladen hebben. Zo zou ze bijvoorbeeld een wapen geladen hebben op een zandgrond en het daarna aan de 11-jarige actrice Ryan Kiera Armstrong gegeven hebben zonder het nog eens opnieuw na te kijken. Bezorgde crewleden vroegen om het filmen onmiddellijk stil te leggen en drongen erop aan dat het wapen eerst opnieuw gecheckt werd.

(Lees verder onder de Instagrampost)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Laatste verdedigingslinie

Naast de wapensmid wordt er ook gekeken naar assistent-regisseur Dave Halls. Hij nam het bewuste wapen van een karretje dat door Gutierrez-Reed werd klaargemaakt en gaf het aan Baldwin. Hij zou daarbij “cold gun” geroepen hebben, een term die gebruikt wordt voor een wapen zonder munitie. Maar volgens enkele crewleden, die door The Daily Beast geciteerd worden, was het de taak van Halls om dat wapen eerst nog een keer na te kijken voordat hij het aan de acteur gaf. “Hij zou onze laatste verdedigingslinie moeten zijn en hij heeft gefaald”, klonk het.

LEES OOK. Dodelijk ongeval op filmset - Regisseur “kapot” van verlies doodgeschoten collega Hutchins

Voorlopig werd er nog niemand gearresteerd of aangeklaagd in de zaak. “Alles wijst voorlopig op een tragisch ongeluk. De zaak wordt wel nog verder onderzocht en er worden nog getuigenverklaringen afgenomen”, klinkt het bij de politie.