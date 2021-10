Tachtiger in levensgevaar na gasexplosie in Burcht

Een bewoner - halverwege de tachtig - is in de nacht van zaterdag op zondag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een gasexplosie in de Boomgaardstraat in Burcht. Het labo is ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken.

De bewoners van de Boomgaardstraat in Burcht werden rond 3 uur afgelopen nacht opgeschrokken door een enorme knal. “De explosie gebeurde aan de achterzijde van het gebouw, vermoedelijk in de keuken”, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Delen van de achtergevel zijn verwoest. Een stadsingenieur werd ter plaatse gevraagd om in te schatten of het gebouw nog stabiel was.”

De bewoner, een tachtiger, liep zware brandwonden op en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De Antwerpse politie spreekt van een tragisch ongeval. “De woning is beschadigd, maar niet onbewoonbaar”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Het labo is ter plaatse om de oorzaak verder te onderzoeken.”