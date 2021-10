Kellogg’s heeft een klacht van 5 miljoen aan zijn been omdat hun Pop Tarts te weinig aardbeien bevatten

In de aardbeien Pop Tarts van Kellogg’s moeten meer aardbeien zitten. Dat beweert een Amerikaanse vrouw en ze stapte daarvoor in augustus zelfs naar de rechtbank. Zij zegt dat Kellogg’s de consument misleidt door de aardbeienvulling van de ontbijtkoek te promoten en duidelijk te vermelden op de labels en in de marketing. Dat zou voor de impressie zorgen dat er meer aardbeien in de vulling zitten dan er in realiteit inzitten.

De Frosted Strawberry Toaster Pastries zouden “2 procent of minder gedroogde aardbeien, gedroogde peren en gedroogde appels” en voedingskleurstof ‘red 40’ bevatten. Dat staat op het label.

De vrouw zegt dat als ze geweten had dat er zo weinig aardbeien in het product zaten, dat ze het niet gekocht zou hebben. Dat staat in haar aanklacht. Daar staat ook in dat het bedrijf wordt gevraagd een nauwkeuriger etikettering aan te nemen en wordt gesteld dat de schade als gevolg van de valse reclame “meer dan 5 miljoen dollar bedraagt”.

Kellogg’s heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak.

