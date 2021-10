Klopjacht na vlucht bij controle: “Bestuurder was aan het spookrijden met 200 km/u”

De politie hield zaterdagavond een grote klopjacht op drie verdachte personen die met hun auto zijn weggereden bij een controle in Zoersel. Via de autosnelweg E34 waarbij de auto aan hoge snelheid aan het spookrijden was, zijn ze uiteindelijk te voet weggevlucht in Vosselaar. Een buurtbewoner van Boskant heeft een van hen kunnen tegenhouden. De politie heeft twee mannen kunnen oppakken.

De bewoners van de omgeving van Boskant in Vosselaar, vlak bij de E34, werden zaterdag omstreeks 23u opgeschrikt door heel veel politiewagens en een politiehelikopter die boven de omgeving cirkelde. De politie hield daar een klopjacht op drie personen die in hun auto even voordien waren weggevlucht van een controle in Zoersel door de lokale politie Voorkempen. “Onze collega’s waren zaterdagavond aan Rodendijk in Zoersel bezig met een controle tegen diefstallen in woningen. Ze hielden een auto tegen waarvan de nummerplaat geseind stond”, legt An Denis van de politie Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) uit. “De auto stoof met drie inzittende weg over de autosnelweg E34 in de richting van Turnhout. Het voertuig was zelfs een tijdje aan snelheden tussen de 170 en 200 kilometer per uur aan het spookrijden. Gelukkig zijn daarbij geen ongevallen gebeurd.”

Te voet gevlucht

Een ploeg van de politie Voorkempen kreeg bijstand van de wegpolitie en ook van inspecteurs van de lokale politie regio Turhout. Uiteindelijk is de auto in de buurt van de snelwegparking van de E34 in Vosselaar, ter hoogte van Boskant, op de pechstrook gestopt. “De drie inzittenden zijn te voet gevlucht naar Vosselaar. De politie heeft twee mannen kunnen oppakken. Een derde inzittende kon wel ontkomen”, vertelt An Denis. “De twee verdachten hebben de nacht doorgebracht op het politiekantoor van de zone Voorkempen. Ze worden vandaag (zondag, red.) voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen.” Het is niet duidelijk waarom de auto geseind stond.

Illegalen

De politie heeft de buurtbewoners in Vosselaar via het Buurtinformatienetwerk (BIN) zaterdagavond op de hoogte gebracht. David Cornelis woont op de hoek van Boskant en de Rijdtstraat in Vosselaar en werd door een andere buur op de hoogte gebracht van de interventie. “Ik was zaterdagavond net op een feest in de gemeentehal in Vosselaar toen de buurman me contacteerde”, legt David Cornelis uit. “Hij zag zaterdagavond een jongeman achter zijn auto staan en heeft hem kunnen tegenhouden. Het bleek te gaan om een jonge Afghaan. Twee minuten later was de politie al ter plaatse. Er waren meer dan tien politiecombi’s en een helikopter gekomen. Ik heb zelf nog rondgereden in de auto omdat er een bericht kwam dat er een verdachte rondliep in de Veestraat, maar dat leverde niets op. Onze buurt is heel alert en hangt goed aan mekaar. We kregen eerder al geregeld te maken met illegale personen die zich ophouden in de bossen aan de parking van de E34 en aan de kinderboerderij van Het Gielsbos.”