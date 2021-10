Frank Vandenbroucke: “Wacht niet op kernkabinet om opnieuw mondmasker te dragen”

Premier De Croo roept maandag het kernkabinet bijeen om de coronasituatie in ons land te bespreken. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat het niet nodig is om daar op te wachten om zelf al opnieuw veiligheidsmaatregelen te nemen. “Wacht niet om opnieuw een mondmasker te dragen. Doe het maar.”

“Ik zou zelf niet wachten op de beslissingen van de politiek. Ik ben vanmorgen naar de bakker geweest met mijn mondmasker. Het is een gemakkelijke manier om voor meer veiligheid te zorgen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bij VTM Nieuws zondagmiddag. “Er gaat heel veel virus rond. We zien elke dag 6.000 tot 7.000 besmettingen. Dat is heel veel. En het stijgt snel. We moeten die circulatie tegenhouden. We moeten dus voorzichtig zijn.”

Minister Vandenbroucke vindt het daarom aangewezen om het mondmasker wat meer te dragen. Hij is voorstander om de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren in de winkels. “Mensen moeten niet wachten op het kernkabinet. Doe het morgen maar al.”

Voor de horeca ligt het anders, zegt de minister. “Daar zouden we eigenlijk moeten verplichten om een CO2-meter te hebben. En die waarde moet onder 900 zitten. Anders moet er actie ondernomen worden.”

Covid Safe Ticket

Daarnaast zei minister Vandenbroucke ook dat hij voorstander is van een breder gebruik van het Covid Safe Ticket. Zo’n coronapas al gebruiken bij 50 tot 100 deelnemers binnen kan volgens de minister werken. “Eigenlijk is het veiliger”, zei hij. “Buiten is er altijd minder risico. Daar zou ik bijvoorbeeld zeggen vanaf 200 mensen. Maar daar gaan we het maandag tijdens het kernkabinet over hebben.”

Hij zei wel dat zo’n Covid Safe Ticket dan niet voor de horeca bedoeld is. “Eerder voor publieke evenementen. Dan kan iedereen zich gerust voelen.”

Minister Vandenbroucke zei ook dat hij persoonlijk thuiswerk opnieuw zou aanraden waar dat mogelijk is. Maar hij benadrukte wel dat een nieuwe lockdown niet aan de orde is. “Nee absoluut niet. Sectoren sluiten is niet nodig.”

