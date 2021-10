Over deze arts had minister Beke het tijdens De Zevende Dag: dokter Roger (70) raakte besmet na reanimatie en overleed zelf door corona

Opvallend moment tijdens De Zevende Dag op VRT zondag: terwijl Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) pleitte voor een derde prik vertelde hij over een huisarts die overleed door het coronavirus nadat hij besmet raakte toen hij iemand wilde reanimeren. De huisarts waar Beke het over had is de Roger Van Droogenbroeck (70) uit Lembeek.

Van Droogenbroeck kreeg enkele weken geleden een patiënt over de vloer die opeens te maken kreeg met hartfalen. De huisarts begon onmiddellijk te reanimeren. De patiënt kwam daardoor opnieuw bij. Maar wat de arts niet wist, is dat de persoon in kwestie besmet was met het coronavirus.

De arts was gevaccineerd, maar testte enkele dagen later toch positief. En het ging snel van kwaad naar erger. Roger Van Droogenbroeck belandde aan de beademing in het ziekenhuis en overleed eind september aan de gevolgen van het coronavirus.

Het nieuws verspreidde zich snel door de gemeente, waar de huisarts een graag geziene figuur was. Zo was hij al jaren lid van de Cavalerie en ging al jaren mee als paassoldaat met de Paasprocessie in Lembeek. Hij maakte als muzikant ook deel uit van de Brass Friends Lembeek.

De huisarts was net zeventig geworden. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na.