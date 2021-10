Vier jagers voor rechter voor uitzetten duizenden tamme eenden in privaat jachtterrein

Vier jagers/stropers uit Malle, Zoersel en Ranst moeten maandag voor de Antwerpse rechter verschijnen. Ze worden ervan verdacht illegaal duizenden eenden te hebben uitgezet in een privaat jachtterrein in Oostmalle. In de zomer van 2020 werden ze zelfs op heterdaad betrapt.

Het gaat om vier mannen van 49, 50, 63 en 71 jaar oud. Het betrof jonge eenden die afkomstig waren van een groothandel in vlees van wild en gevogelte uit Buggenhout. Op zich hoopt Vogelbescherming Vlaanderen dat ook dit aspect goed onderzocht zal worden. Op 15 juli 2020 werden twee van de vier beklaagden door de Natuurinspectie betrapt op het ogenblik dat ze 500 in gevangenschap gefokte eenden aan het vervoeren en uitzetten waren. Het tweetal had echter de bedoeling om die dag circa duizend eenden te lossen. Het was snel duidelijk dat er iets niet klopte. De vijver zat bomvol jonge eenden, zonder volwassen dieren erbij. Vogelbescherming Vlaanderen diende klacht in en stelde zich burgerlijke partij. Ze eist een schadevergoeding van 5.000 euro.

Vrouwtjeseend. — © TIF

Vogelbescherming Vlaanderen is van mening dat het uitzetten in de natuur van in gevangenschap gekweekt wild ten behoeve van een plezierjacht een flagrante aanfluiting is van de zogenaamde ethisch verantwoorde (weidelijke) jacht. Bovendien vormen dergelijke praktijken een ernstig risico op ecologische verstoring. Omdat deze uitzettingen een gigantische omvang hadden en bovendien plaatsvonden in een gebied met een hoge natuurwaarde (Natura 2000), kan dit volgens Vogelbescherming Vlaanderen vanuit ecologisch oogpunt als een verzwarende omstandigheid worden beschouwd. Het Jachtdecreet verbiedt het uitzetten van wild.

Door middel van het uitzetten van dieren trachten jagers het aantal jachtdieren te vergroten. Hun ‘oogst’ is dan niet afhankelijk van het broedsucces. Het uitzetten van eenden in juli heeft uitsluitend tot doel er meer in augustus – als het jachtseizoen op deze soort opent – te kunnen schieten. Het uitzetten verhoogt de draagkracht van de biotoop niet, zodat in de winter niet meer individuen kunnen overleven dan voorheen.

Jagers. — © Tony Van Galen

Uitzetten leidt volgens Vogelbescherming Vlaanderen ook zelden tot een meer dan tijdelijke verhoging van de populatie. In gevangenschap gekweekte eenden hebben nooit geleerd hoe ze zelfstandig voedsel moeten zoeken. Dit lossen de jagers op door te blijven voederen. Een ander probleem is dat uitgezette dieren half tam zijn en daardoor onbekend met roofdieren. Vele van deze dieren vallen ten prooi. “Ook hier proberen jagers wat aan te doen”, stelt Vogelbescherming Vlaanderen. “Ze zullen proberen roofdieren en andere soorten die hun jachtwild kunnen bedreigen zoveel mogelijk te verwijderen.”

De jagers waren bezig in gevangenschap gekweekte eenden uit te zetten. — © VUM

Eerder al fazanten uitgezet

Er zal maandag wellicht nog niet gepleit worden. Vermoedelijk zullen er conclusietermijnen gevraagd worden. Vogelbescherming Vlaanderen rekent erop dat de betrokkenen zwaar zullen worden gestraft. Dat kan een fikse boete zijn, maar ook het intrekken van hun jachtverlof.

De verdachten waren niet aan hun proefstuk toe. In oktober 2019 kregen ze al eens een bestuurlijke aanmaning van de Natuurinspectie voor het uitzetten van grote aantallen in gevangenschap gefokte fazanten, vlak vóór een jachtpartij.