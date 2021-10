Antwerp ziet sterke Birger Verstraete tegen Club Brugge uitvallen met hersenschudding

Birger Verstraete was bezig aan een sterke wedstrijd tegen Club Brugge, tot de middenvelder van Antwerp vlak voor rust - bij het tegendoelpunt van Vanaken - geraakt werd aan het hoofd.

In de extra tijd van de extra tijd in de eerste helft kreeg Birger Verstraete de knie van Charles De Ketelaere tegen het hoofd, waarna Vanaken de 1-1 kon scoren. Het was geen fout, maar Verstraete had wel verzorging nodig en werd gewisseld aan de rust met een hersenschudding.

