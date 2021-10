Eden Hazard start op de bank bij Real Madrid in Clasico, Thibaut Courtois wel in de basis

Geen Eden Hazard aan de aftrap van de 247ste Clasico zondagmiddag. Onze landgenoot maakte wel zijn terugkeer in de selectie bij Real Madrid nadat hij in de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk geblesseerd uitviel. Een basisplaats zat er nog niet in, mogelijk zal coach Carlo Ancelotti hem later wel nog in de strijd gooien. Die andere Rode Duivel, Thibaut Courtois, staat zoals gewoonlijk wel tussen de palen bij Real Madrid.