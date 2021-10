Openda scoort maar verliest met Vitesse, Feyenoord wint maar heeft Dessers daar niet voor nodig

Op de tiende speeldag in de Eredivisie stonden er met Vitesse-Go Ahead Eagles en Cambuur-Feyenoord zondagnamiddag twee wedstrijden op het menu.

Vitesse, met Loïs Openda in de voorhoede, ging het best van start in de eigen GelreDome. Openda verzilverde al na drie minuten een strafschop. De bezoekers kwamen even na rust op gelijke hoogte via Inigo Cordoba (53.). Bij die 1-1 stand leek het te blijven, maar Luuk Brouwers benutte op zijn beurt een penalty in de laatste minuut van de reguliere speeltijd (1-2). Openda mocht een kwartier voor tijd gaan rusten, Hilary Gong kwam hem vervangen.

Tegelijkertijd trok Feyenoord in Leeuwarden aan het langste eind in een doelpuntrijke partij tegen Cambuur (2-3). David Sambissa (23.) bracht de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong, maar Brian Linssen (25.) en Fredrik Aursnes (45.) stelden nog voor het rustsignaal orde op zaken. Vijf minuten na de onderbreking hing Sambissa de bordjes opnieuw in evenwicht met zijn tweede van de middag. Toch nam Feyenoord de drie punten mee naar Rotterdam dankzij de winning goal van Tyrell Malacia (58.). Cyriel Dessers kreeg geen speelgelegenheid van coach Arne Slot.

Feyenoord vat post op de vierde plaats met 19 op 27 en heeft dus nog een wedstrijd te goed. Vitesse bekleedt de zesde plaats met 16 op 30. Later op de dag is het uitkijken naar de klassieker tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff Arena (16u45), een duel tussen de respectievelijke nummers een en twee in de rangschikking. De Amsterdammers (22 op 27) hebben momenteel een puntje bonus op de Eindhovenaren en azen op eerherstel na de 0-4 afstraffing aan het begin van het seizoen in de Johan Cruijff Schaal. Invaller Yorbe Vertessen scoorde toen zelf de 0-3 en gaf de assist voor de 0-4.