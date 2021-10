Wolfsburg-Belgen krijgen een nieuwe trainer: Mark van Bommel ontslagen

Mark van Bommel is niet langer de trainer van Vfl Wolfsburg. De 44-jarige trainer is bij de club uit Bundesliga ontslagen na een reeks van slechte resultaten. Onze landgenoten Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukabakio krijgen dus een nieuwe hoofdtrainer.

Wolfsburg kon in zijn laatste acht wedstrijden geen enkele keer winnen. De laatste zege dateert intussen al van 11 september tegen het nietige Greuther Fürth. Dat was toen de vierde zege op rij, waardoor de schade in de Bundesliga min of meer beperkt bleef. Na negen speeldagen staat de Volkswagenclub nog steeds op de achtste plaats.

De Nederlander reageert op de website van Wolfsburg ontstemd op het verliezen van zijn baan. “Ik ben verrast en teleurgesteld over de beslissing omdat ik ervan overtuigd ben dat we samen weer op de weg naar succes zouden zijn gekomen. Ik hoop dat het team het tij snel kan keren.”

Van Bommel begon nochtans uitstekend aan het seizoen, Na vier duels stond hij met Wolfsburg zelfs even bovenaan in de Duitse competitie. Maar de afgelopen weken ging het bergafwaarts, en reigde club de nederlagen aaneen.

Voordat de competitie begon, kreeg Van Bommel al te maken met enorme tegenslag. Door zijn toedoen werd de club uit de DFB Pokal gegooid. De formatie van Van Bommel won na verlenging met de hakken over de sloot van SC Preußen Münster (3-1), maar werd uit het Duitse bekertoernooi gehaald omdat er een wissel te veel was gebruikt door Van Bommel.

Het is het tweede ontslag binnen twee jaar voor Van Bommel. In december 2019 moest hij ook bij PSV het veld ruimen.

(vml)