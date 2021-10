Zoon van Atlético-coach Diego Simeone scoort vier keer (!) tegen Lazio

Giovanni Simeone, de zoon van Atlético-coach Diego Simeone, heeft zondagnamiddag alle aandacht opgeëist namens Hellas Verona in het thuisduel tegen Lazio Roma (4-1) op de negende speeldag in de Serie A.

Hij nam alle vier de goals van Verona voor zijn rekening in de 30e, 36e, 62e en 92e minuut. Ciro Immobile zorgde opnieuw voor spanning een minuut na rust met de 2-1, maar de Romeinen gingen dus alsnog met zware cijfers de boot in. Romano Floriani, de achterkleinzoon van de voormalige fascistische dictator Benito Mussolini, behoorde een eerste keer tot de wedstrijdselectie bij Lazio. Hij kwam niet van de bank.

In de andere partij die op hetzelfde moment werd afgewerkt, had Cagliari geen verhaal bij Fiorentina (3-0). Lazio is pas achtste met 14 punten, Hellas heeft er drie minder. Fiorentina vervolledigt de top 6 met 15 punten, terwijl Cagliari als voorlaatste in degradatienood verkeert met amper 6 punten.

Later op zondag hoopt Napoli de leidersplaats terug over te nemen van Milan op bezoek bij het geplaagde AS Roma van José Mourinho (18u) en speelt Inter gastheer voor Juventus in de topper van de speeldag (20u45).