Thibaut Courtois zorgt even voor paniek bij Real Madrid: doelman kan Clasico echter uitspelen

Real Madrid heeft Barcelona zondag een nieuwe tik gegeven in de Clásico. De Madrilenen wonnen in Barcelona met 1-2, dankzij goals van David Alaba en Lucas Vazquez. De tegentreffer van Sergio Agüero kwam te laat. Eden Hazard bleef op de bank, Thibaut Courtois stond het hele duel tussen de palen maar zorgde wel even voor paniek.

Toen Courtois een bal met de linker ver wegtrapte, zakte hij kermend van de pijn ineen en tastte naar de rechterknie. Het zag er niet goed uit voor de Rode Duivel en meteen stormden de verzorgers het veld op. De schade leek uiteindelijk wel mee te vallen want Courtois kon de partij gewoon uitspelen, al zal zijn knie ongetwijfeld nog worden onderzocht.

“Toen ik de bal wilde raken, voelde ik pijn in mijn knie”, reageerde de doelman achteraf. “Ik denk niet dat het iets ernstigs is aangezien ik de wedstrijd kon uitspelen, maar we gaan het bekijken met de dokters.”

