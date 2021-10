Meer dan kwart van geteste schoolkinderen positief na grote corona-actie in Wommelgem: nóg een school gesloten en vier klassen in quarantaine

Na De Boomgaard sluit nu ook basisschool Oogappeltje in Wommelgem de deuren. ’t Laar en Sint-Johanna blijven voorlopig open, maar in die laatste school moeten vier klassen volledig in quarantaine. Burgemeester Frank Gys (N-VA) neemt de drastische maatregelen na kennisneming van de resultaten van een grootschalige test van alle 6- tot 12-jarigen van zijn gemeente. In totaal testte meer dan een kwart van de 390 geteste leerlingen positief.

Jan Auman

390 van de zowat uitgenodigde vijfhonderd kinderen waren zaterdag samen met hun ouders komen opdagen voor de collectieve test die de gemeente organiseerde naar aanleiding van de corona-opstoot in de intussen gesloten school De Boomgaard.

“Mijn vrees is uitgekomen: Meer dan een kwart van de kinderen blijkt positief te zijn”, is Frank Gys verrast en bezorgd over de resultaten. “Artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en vertegenwoordigers van de eerstelijnszone Antwerpen Oost zijn even verontrust als ik. Na overleg heb ik besloten om na De Boomgaard nu ook Het Oogappeltje, de voormalige gemeenteschool die sinds kort ook bestuurd wordt door het Gemeenschapsonderwijs, met onmiddellijke ingang te sluiten. De positiviteitsratio ligt er alarmerend hoog. De sluiting geldt zowel voor de lagere- als de kleuterschool.”

Zaterdag nieuwe grote test

In Sint-Johanna is de situatie iets minder alarmerend, maar ook daar moeten vier volledige klassen deze week thuis blijven nadat uit de resultaten gevaarlijke clustervorming is gebleken. Frank Gys: “Deze school en ’t Laar blijven voorlopig wel open. Volgende zaterdag organiseren we een nieuwe collectieve test. Wie negatief blijkt, mag uit quarantaine. De buitenschoolse kinderopvang ’t Evertje blijft open, zij het alleen voor de kinderen van Sint-Johanna. De kinderen van ’t Laar worden ter plaatse op school opgevangen. ”

Gys schort voor onbepaalde tijd meteen ook alle buitenschoolse activiteiten in verenigingen en sportclubs op voor de leeftijdsgroep zes tot twaalf jaar, zowel binnen als buiten. “Er geldt in Wommelgem ook opnieuw mondmaskerplicht, zij het alleen aan de schoolpoort en de buitenschoolse kinderopvang. Elders bevelen we het masker ten zeerste aan. En we adviseren onze inwoners met aandrang om de basispreventieregels opnieuw toe te passen. Ik heb het dan vooral over handen wassen en voldoende afstand houden.”

© Wim Kempenaers

Speeltje als beloning

De grote collectieve coronatest, die de gemeente in samenwerking met specialisten van het Universiteit Ziekenhuis in het Brieleke liet doorgaan, was zaterdag vlot verlopen. “We hadden een tijdslot gekregen zodat de wachttijd meeviel”, vertelt Valery, die haar dochters Aiko en Jona liet testen. “Het was goed dat de testen werden afgenomen in het Brieleke en niet in één of andere klinische ruimte. Daardoor voelden de kinderen zich meer op hun gemak. Ze doorstonden de test met de wisser zonder traantjes. Voor Aiko was het dan ook al de vierde keer dat ze getest werd. Achteraf kregen ze een speeltje van de gemeente. Een fijne attentie.”

Mats toon zijn beloning voor de moeidg ondergane PCR-test. — © RR

Ook Mats (7) zoon van Veerle toonde zich flink en toont trots zijn botsballetje dat hij kreeg voor getoonde moed en opoffering. Net als Valery is Veerle bewust ingegaan op de invitatie van de gemeente. “Mats bleek negatief, maar de bezorgdheid lijkt me toch wel terecht. Onze kinderen zitten in de Sint-Johannaschool en daar zijn ook al enkele gevallen opgedoken de voorbije weken. Om meteen ook alle activiteiten voor de jeugd in hun vrije tijd stop te zetten, vind ik dan weer te verregaand. Wie negatief blijkt te zijn, hoeft niet nodeloos te worden gestraft.”

Paniekvoetbal

Papa David vindt dat burgemeester Frank Gys paniekvoetbal speelt en dan nog wel tegen de partijlijn van zijn partij N-VA in. Hij klaagt aan dat kinderen, waarvoor er blijkbaar geen vaccins zijn, opnieuw de dupe zijn. Terwijl de schuld ligt bij wie zich ondanks alle aanmaningen nog niet liet vaccineren.

“Ik heb onze kinderen bewust niet laten testen”, aldus David. “Het kan ook niet dat bijvoorbeeld de scouts onder druk worden gezet om hun werking op te schorten en dat het koor van onze kinderen niet meer mag repeteren. De burgemeester wil zogezegd ouders geruststellen, maar onderschat hun eigen vermogen om deze situatie in te schatten. De momentopname van een test biedt geen enkele zekerheid. En let wel: ik was destijds de strengste in de leer als het ging om de coronamaatregelen toe te passen. Maar onze kinderen hiervoor laten opdraaien, hoort niet.”

Frank Gys is zeker van zijn stuk en ziet zich gesterkt door de resultaten van de grote test. “Ik vrees dat de situatie bij kinderen in buurgemeenten hetzelfde zal zijn want het virus stopt natuurlijk niet aan de grens”, aldus nog de bezorgde burgemeester.(jaa )