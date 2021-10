Leider Westerlo bouwt voorsprong in 1B verder uit met zege tegen Virton

Westerlo heeft zondag op de negende speeldag in 1B met 2-0 de maat genomen van Virton. De Kemphanen vergroten zo hun voorsprong als koploper (voorlopig) tot tien punten op eerste achtervolgers Waasland-Beveren en Lommel. Die nemen het later op de avond (om 20u) tegen elkaar op op de Freethiel.

Kyan Vaesen (14.) en Erdon Daci (66.) zorgden zondag voor de goals in ‘t Kuipke. Voor Westerlo (23 ptn) is het de vierde overwinning op rij, de zevende in negen competitieduels dit seizoen. De Kempenaars verloren bovendien nog niet. Virton zakt door de nederlaag naar de voorlaatste plaats, met negen punten.

Eerder dit weekend waren er draws tussen Moeskroen en RWDM (1-1) en Lierse en Deinze (2-2).