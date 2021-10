Guineese spits Mohamed Bayo in hechtenis genomen na auto-ongeluk in Frankrijk

De Guineese international Mohamed Bayo (Clermont) is zondagochtend in hechtenis genomen na een vluchtmisdrijf. Dat meldde het parket van Clermont-Ferrand.

De spits, topscorer van zijn ploeg in Ligue 1 met zes doelpunten, werd rond 7 uur ‘s morgens gearresteerd, kort na een botsing met een ander voertuig in Chamalières. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk.

Mohamed Bayo was “dronken en pleegde vluchtmisdrijf”, maar werd herkend door getuigen en snel na het incident gearresteerd en in hechtenis genomen, aldus de officier van justitie.

De twee inzittenden van de andere auto, die lichte verwondingen opliepen, zijn zondag onderzocht door de forensische eenheid.

Mohamed Bayo maakte zijn profdebuut in november 2017 bij de club uit Auvergne, die toen in Ligue 2 uitkwam. Vorig seizoen promoveerden ze naar Ligue 1. Zaterdag verloren Bayo en Clermont nog met 2-1 van Nantes op de 11e speeldag in de Franse Ligue 1.