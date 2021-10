Man neergestoken na tumult op trein, verdachte op de vlucht

Een 28-jarige man is zondagavond neergestoken na tumult dat begon op een trein die halt hield in station Nekkerspoel in Mechelen. De verdachte is op de vlucht, maar de politie kon hem identificeren.

Perrons 1 en 2 van Mechelen-Nekkerspoel werden zondagavond afgesloten na een steekpartij. Een 28-jarige man uit Zaventem raakte daarbij gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Maarten. Hij zou niet in levensgevaar verkeren.

De politie was omstreeks 18u45 opgeroepen voor tumult op een trein dat zich voortzette op het perron. “Of het slachtoffer de verwondingen opliep in de trein of op het perron is op dit moment nog niet duidelijk. Dat is voorwerp van het onderzoek dat de collega’s van de spoorwegpolitie met onze hulp voeren”, reageert Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

Verschillende interventieploegen waren snel ter plaatse. “Onze mensen hebben meteen ook de medische hulpdiensten verwittigd”, zegt de eerste hoofdinspecteur. Personeel van de ambulance dienden het slachtoffer met bijstand van een mug de eerste zorgen toe.

Volgens de eerste informatie zouden het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. De politie heeft alleszins al een verdachte kunnen identificeren, maar die werd voorlopig nog niet gevat. Gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) was zondagavond toevallig getuige van de tussenkomst van de politie. “De buurtbewoners worden dit soort incidenten in en rond het station echt wel grondig beu. Het etiket van de Bronx van Mechelen komt steeds dichterbij”, vertelt hij.

De steekpartij van zondag is niet het eerste gewelddadig incident waarbij station in Nekkerspoel in beeld komt.