“We speelden een heel verdienstelijke eerste helft. Ons elftal probeerde vertrouwen te tanken door opportunistisch te spelen, op een manier waarop de supporters achter ons zouden staan. Daar zijn we in geslaagd, maar we maken onze kansen niet af. En dan is er bij de rust wederom teleurstelling omdat we na een hoekschop toch op achterstand komen. Nadien hebben we daar een slecht vervolg aan gegeven. Zo’n tussenstand doet veel met de ploeg, want in de tweede helft speelden we zonder zelfvertrouwen.”

“Of we dan geen reactie hadden moeten tonen na die achterstand? Dat is altijd makkelijk gezegd. Maar als je teleurstelling na teleurstelling moet verwerken, is dat niet altijd makkelijk”, stelt Van den Brom. “Het is vervelend en zorgwekkend. Want ik heb steeds gezegd dat zolang ons voetbal verdienstelijk blijft, we ons geen zorgen moeten maken. Maar dat heb ik in de tweede helft niet gezien. We moeten dit met de spelers bespreken. De frisheid was in tweede helft ook weg.”

Veelbesproken wissel

Tijdens de wedstrijd was er flink wat boegeroep toen publiekslieveling Junya Ito gewisseld werd. “Ik ben ook een heel grote fan van hem, maar wat mensen niet weten, is dat hij in rust al last had en twijfelde of hij door kon. Dat lukte niet meer”, legde Van den Brom uit. “Normaal gesproken wissel je hem nooit, maar het moest. Hetzelfde geldt voor Bryan Heynen. Dat komt er dan ook nog eens bij, dat je twee basisspelers met blessures eraf moet halen.”

En hoe moet het nu verder met Racing Genk, nadat het de jongste weken zes van zijn zeven wedstrijden verloor in alle competities samen? “Het zou raar zijn als we nu niet meer willen. Bij de staff is de teleurstelling niet minder groot. We doen alles samen en hebben onszelf in deze situatie gebracht, nu zullen we eruit moeten komen. Daar hebben we twee dagen voor, want dan staat er weer een verplaatsing op het programma.”