Britse supermarkten vullen lege rekken met foto’s van ontbrekende producten

Britse supermarktketens hebben er iets op gevonden om hun lege schappen te vullen. Ze plaatsen foto’s of lege verpakkingen van ontbrekende producten in de rekken.

Op sociale media zijn voorbeelden te vinden, zoals afbeeldingen van asperges in de groentevakken van supermarktketen Tesco. Bij Sainsbury’s staan in de schappen voor pasta kartonnen dozen met daarop silhouetten van levensmiddelen. Op andere plaatsen staan lege dozen met wortelen of kartonnen verpakkingen van waspoeder of belegde broodjes.

De tekorten in de supermarkten hebben meerdere oorzaken. Genoemd worden het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs door het Britse vertrek uit de Europese Unie, andere gevolgen door deze brexit en hogere brandstofprijzen. Een rol speelt ook de groeiende behoefte in Groot-Brittannië en elders aan producten door het einde van de strenge coronamaatregelen.

Ook bij ons ontbreken producten in de winkelrekken omdat er te weinig vrachtwagenchauffeurs zijn. Maar het is met niets te vergelijken wat de Britten nu meemaken.

Gevreesd wordt dat het nog erger wordt tijdens de eindejaarsperiode. Zo vrezen veel Britten dat ze geen kalkoen zullen kunnen eten met kerstmis.

