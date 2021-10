Prototype van Sonaca 200-vliegtuigje stort neer in Walcourt

Een prototype van een Sonaca 200-vliegtuigje is zondagnamiddag tijdens een testvlucht neergestort in Yves-Gomezée, een deelgemeente van Walcourt, in de provincie Namen. De testpiloot kon zich voordien redden met zijn schietstoel en is ongedeerd.

Het vliegtuigje kwam neer in de velden. Door de crash was de romp van het toestel volledig gebogen. De brandweer en de hulpdiensten rukten uit, en ook de dienst SOS Pollution kwam ter plaats omdat er een brandstoflek was.

De piloot zal nog bijkomende medische onderzoeken ondergaan.

“Het ongeval met dit prototype zet de luchtwaardigheid van de Sonaca 200-modellen en de serievliegtuigen niet op de helling”, aldus Sonaca Aircraft.

Het gaat om het eerste ongeval met een Sonaca 200 in België. In Turkije was er eerder wel al een dodelijke crash met het toestel.