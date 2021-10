Bjorn Engels eist bij Antwerp hoofdrol op bij rentree tegen ex-club: “Niet bevorderlijk voor zijn ritme”

Ex-Bruggelingen/leeftijdsgenoten Birger Verstraete en Björn Engels (27) lieten zich gelden tegen hun ex-club. Verstraete demonstreerde in de duels, maar de wederoptredende Engels viel nog meer op. Eerst met een knappe kopbalgoal, vervolgens door een noodingreep die de uitsluiting betekende. “Dit is niet bevorderlijk voor zijn ritme”, reageerde coach Brian Priske met een schorsing in het vooruitzicht.