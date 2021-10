Opvallend: hoekschoppen zijn vloek én zegen voor Antwerp

Antwerp kwam tegen Club Brugge (1-1) voor na een corner: afgedwongen door Benson, getrapt door Verstraete, binnengekopt door Engels. Maar Antwerp slikte ook de gelijkmaker na een corner: weggegeven door Vines en uiteindelijk afgestraft door Vanaken. Opvallend.

Opvallend, want ook op Fenerbahçe was het al van dat: een goal op hoekschop gemaakt (door Gerkens) én tegen gekregen (nadat Bataille de bal onder lichte druk over de achterlijn had getrapt).

Het is geen makkelijk om te buigen statistiek, maar feit is wel dat de Great Old moet proberen om het aantal toegestane hoekschoppen te beperken, want niemand in de Jupiler Pro League staat er meer toe. Het zijn er intussen al 101, waaruit drie goals vielen. Zelf dwong het er 66 af en scoorde het daarop tweemaal.(dvd)