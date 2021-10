AA Gent sluipt stilletjes naar boven in het klassement. Zoals thuis tegen Club Brugge het zijn grootste zege ooit boekte, zo bleek ook de 0-3 in Genk historisch. Weer zo’n avond waarin alles in zijn plooi viel. Met dank aan falende spitsen, de perfecte counter, de Gentse Hulk en… Bingo Bezus. En toch heerste er géén euforie.