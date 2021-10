Ook prijs in het Lotto Park: hommeles tussen fans van Anderlecht en Beerschot

Er kan tegenwoordig geen wedstrijd voorbij gaan in de Jupiler Pro League zonder opstootjes met fans: ook gisteren in het Lotto Park was het prijs.

Geen aanstekers of bekers bier die richting het veld vlogen, wel fans van Anderlecht en Beerschot die met elkaar op de vuist wilden gaan. Aanleiding was een Beerschotfan die - bij een 3-1 voor Anderlecht - richting de Anderlecht-fans liep om een vlag te stelen, waarna een tiental Anderlecht-fans de omgekeerde beweging maakten. De stewards kwamen echter snel tussenbeide, waardoor erger werd voorkomen. Toch hielden enkele agenten met honden nadien nog de wacht om verdere escalaties te voorkomen.(bvv)