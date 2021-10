Benito Raman: “Ik zie Beerschot nog altijd heel graag, je hebt er altijd die wat stoer willen doen”

Benito Raman stond bij Anderlecht opnieuw in de basis, en de nummer 9 van paars-wit was ook veruit de gevaarlijkste speler. Toch stond hij niet op het scorebord. Al ziet Raman dat liever anders.

“Ik heb die bal aangeraakt. En als je richting doel kopt en de bal wijkt toch nog af, krijgt de spits toch het doelpunt”, verwees hij naar de tweede goal van Anderlecht die via Beerschot-aanvaller Shankland in doel viel. “Maar kom, ik heb veel kansen gemist vandaag. Maar dat is typisch ik, zeker? Nochtans, de vorige weken kreeg ik er weinig en scoorde ik toch. Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste.”

Na de match ging Raman nog even de Beerschot-fans groeten, maar daar leek niet iedereen mee opgezet. “Ik zie Beerschot nog altijd heel graag, het is een mooie club. Daarom juichte ik niet bij mijn doelpunt. De bovenste ring was met me aan het juichen, maar onderin waren er een dertigtal die wat aan het roepen waren. Ik vind dat geen echte fans, maar je hebt er altijd die wat stoer willen doen.” (bvv)