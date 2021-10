Gezinsgeluk én oorlogshorror in één beeld: ‘Foto van het jaar’ gaat de wereld rond

Een vader houdt zijn zoontje in de lucht. Beide lachen, maar de vader heeft maar een been en het jongetje heeft geen ledematen. De vader, een Syrische vluchteling, verloor zijn been na een bombardement. Het jongetje werd zo geboren nadat zijn moeder medicijnen nam na een zenuwgasaanval. De foto, getiteld “Hardship of life”, werd verkozen tot foto van het jaar.