Vincent Kompany blijft niet blind voor vele tegengoals bij Anderlecht: “We werken eraan om die focus 90 minuten te behouden”

Anderlecht boekte tegen Beerschot de zege die het nodig had: 4-2. Het resultaat oogt swingend, maar dat was het spel slechts bij momenten. Opnieuw had RSCA een lichte penalty nodig om de match open te breken. Daarna vielen de goals wel, maar ook tegen de zwakke hekkensluiter incasseerde het twee treffers. Paars-wit scoort in zowat elke match, maar hield nog maar twee keer de nul. Dat is niet zonder risico’s.