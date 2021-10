Escobar 2.0 opgepakt in jungleschuilplaats: de rijkste drugsbaron van Colombia, die reisde per muilezel en geen telefoon had

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, is de rijkste en machtigste drugstrafikant van Colombia. — © via REUTERS

Colombia

Hij reisde per muilezel en gebruikte geen telefoon. Niet onlogisch, als je de meest gezochte drugsbaron van Zuid-Amerika bent en er miljoenen dollars op je hoofd staan. Nu hebben ze Dairo Antonio Úsuga – kortweg: Otoniel – toch kunnen pakken in zijn jungleschuilplaats. Hij was de baas van de Clan del Golfo, het machtige kartel dat ook tonnen cocaïne door de haven van Antwerpen pompt.