Casino- en hotelketen MGM verkoopt Picasso’s om plaats te maken voor diversiteit: “Dat er moreel aspect meespeelt, horen we niet vaak”

Veilinghuis Sotheby’s bracht de schilderijen en andere kunstwerken afgelopen weekend aan de man bij een veiling in het Bellagio-hotel, deel van de MGM-groep en bekend om zijn kunstcollectie, in het Amerikaanse gokparadijs Las Vegas. Het bekendste werk dat onder de hamer ging was Femme au béret rouge-orange. Het doek, geschat op 20 tot 30 miljoen dollar, leverde 40,47 miljoen dollar op. Le déjeuner sur l’herbe, een beschilderd terracottavaasje, werd geschat op maximum 500.000 dollar en werd verkocht voor meer dan 2 miljoen dollar. Heel wat werken gingen voor veel meer dan hun geschatte waarde.

“Het is een uitstekend moment om te verkopen”, zegt Peter Bernaerts, veilingmeester bij Veilinghuis Bernaerts. “De markt is oververhit, de prijzen swingen de pan uit. Tijdens de pandemie werd gevreesd dat de mondiale kunstmarkt zou stilvallen. Dat mensen zouden besparen op zulke luxeproducten. Maar niets is minder waar. Kijk naar de resultaten van deze veiling. Het is je reinste waanzin. Ook wij hebben goede zaken gedaan tijdens de pandemie. Het ziet ernaar uit dat we in december ons op één na beste jaar gaan afsluiten.”

Maar niet de resultaten zijn het meest opzienbarend, wel de reden van verkoop: MGM wil plaats maken en wil de collectie diversifiëren met kunst gemaakt door kunstenaars van kleur, vrouwen, leden van de LGBTQI+-gemeenschap en mensen met een handicap. “Kopen en verkopen om andere, betere kunst te kopen, is schering inslag”, zegt Bernaerts nog. “Maar dat er bijna een moreel aspect, een morele keuze meespeelt om hun collectie aan te passen aan de noden van de tijd, dat horen we niet vaak. Want een Picasso is en blijft een uitstekend investeringsobject.” Daarom fluisteren kwatongen dat MGM vooral de verliezen van afgelopen corona-periode wat wil dekken. “Dat kan ook natuurlijk, al is het nogal een cynische kijk.”