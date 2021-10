Gsm verraadt zelfs in welk gebouw je zit: deze technieken uit ‘Klopjacht’ helpen de politie ook in het echt voortvluchtigen vangen

Telefoons afluisteren, inbreken in een e-mailaccount, en huizen doorzoeken van vrienden en kennissen: in het tv-programma Klopjacht haalt een team speurders maandagavond opnieuw een resem politietechnieken uit de kast om twaalf voortvluchtige kandidaten op te pakken. “Allemaal methodes waarmee ook in de echte wereld met succes gezochte gangsters onderschept worden.”