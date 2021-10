Eerste communie mag niet enkel feest zijn van de kerk: “Wij vragen ook een engagement in de parochie”

In de Sint-Baafskathedraal in Gent kregen een aantal zesjarigen gisteren hun eerste communie, uit handen van bisschop Lode Van Hecke. Tijdens de zondagse eucharistieviering, zoals de bisschoppen het graag willen. — © carlo coppejans

Communiecommotie in het Waasland. De katholieke scholen van Temse willen graag een aparte misviering voor hun eerste communicanten, op zesjarige kindermaat. Maar mijnheer pastoor wil de eerste communie inbedden in een strikte zondagse eucharistieviering. “Boven de hoofden van de kinderen”, vinden de scholen. Maar pastoor Lambert ziet dat anders: “De scholen willen alleen een feest. Wij vragen ook een engagement in de parochiegemeenschap.”